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Posted 13 мая 2019, 05:09

Published 13 мая 2019, 05:09

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Омич расплатился в магазине чужой картой и попал в колонию строгого режима

Омич расплатился в магазине чужой картой и попал в колонию строгого режима

13 мая 2019, 05:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска приговорил 28-летнего местного жителя к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за трату более 6 тыс рублей с найденной на улице банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Как выяснилось в суде, молодой человек нашел банковскую карту в начале декабря 2018 года недалеко от продуктового магазина в Советском округе города Омска. Вместо того чтобы вернуть карту хозяйке или сдать в банк либо в полицию, омич решил пройтись по магазинам.

Покупая продукты и вещи в разных магазинах, расплачиваясь бесконтактным способом, молодой человек потратил с карты 70-летней пенсионерки более 6 тыс рублей. Омич признал свою вину и частично возместил причиненный материальный ущерб.

Судья, учитывая наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетних детей, а также непогашенную судимость, приговорил мужчину к году колонии строгого режима.

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