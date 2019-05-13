Омич расплатился в магазине чужой картой и попал в колонию строгого режима

Как выяснилось в суде, молодой человек нашел банковскую карту в начале декабря 2018 года недалеко от продуктового магазина в Советском округе города Омска. Вместо того чтобы вернуть карту хозяйке или сдать в банк либо в полицию, омич решил пройтись по магазинам.