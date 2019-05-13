Омич расплатился в магазине чужой картой и попал в колонию строгого режима

Posted 13 мая 2019, 05:09
Published 13 мая 2019, 05:09
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Как выяснилось в суде, молодой человек нашел банковскую карту в начале декабря 2018 года недалеко от продуктового магазина в Советском округе города Омска. Вместо того чтобы вернуть карту хозяйке или сдать в банк либо в полицию, омич решил пройтись по магазинам.
Покупая продукты и вещи в разных магазинах, расплачиваясь бесконтактным способом, молодой человек потратил с карты 70-летней пенсионерки более 6 тыс рублей. Омич признал свою вину и частично возместил причиненный материальный ущерб.
Судья, учитывая наличие у подсудимого на иждивении несовершеннолетних детей, а также непогашенную судимость, приговорил мужчину к году колонии строгого режима.