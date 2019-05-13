На тротуаре в центре Омска пенсионерка попала под колеса внедорожника

Женщина попала под колеса автомобиля в 7:30 утра на перекрестке улиц Пушкина и Потанина. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции предварительно установили, что женщина попала под колеса автомобиля Subaru Forester после того, как внедорожник столкнулся с другим автомобилем.