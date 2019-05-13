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Posted 13 мая 2019, 12:11

Published 13 мая 2019, 12:11

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

На тротуаре в центре Омска пенсионерка попала под колеса внедорожника

На тротуаре в центре Омска пенсионерка попала под колеса внедорожника

13 мая 2019, 12:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что сегодня утром в Центральном районе Омска случилось ДТП, в котором пострадала 69-летняя пенсионерка.

Женщина попала под колеса автомобиля в 7:30 утра на перекрестке улиц Пушкина и Потанина. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции предварительно установили, что женщина попала под колеса автомобиля Subaru Forester после того, как внедорожник столкнулся с другим автомобилем.

По предварительным данным ведомства, столкновение спровоцировал 56-летний омич за рулем автомобиля Toyota Lite Ace. Он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с внедорожником.

После столкновения Subaru, которым управлял 33-летний мужчина, вынесло на тротуар, где в этот момент находилась 69-летняя пенсионерка. Женщину с места аварии увезли на карете скорой помощи в медучреждение.

На данный момент ведомство проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

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