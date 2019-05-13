Из-за эстафеты Памяти на Левом берегу перекроют две дороги

В частности проезд и парковка в районе проведения мероприятия будут запрещены по улице Перелета на участке от проспекта Комарова до улицы Ватутина, а также вдоль четной стороны улицы Ватутина на участке от улицы Перелета до дублера улицы Лукашевича.