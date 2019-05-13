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Posted 13 мая 2019, 06:33

Published 13 мая 2019, 06:33

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Из-за эстафеты Памяти на Левом берегу перекроют две дороги

Из-за эстафеты Памяти на Левом берегу перекроют две дороги

13 мая 2019, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пятницу, 17 мая, в Омске пройдет четвертый городской легкоатлетический пробег «Неделя бега — эстафета Памяти», в связи с чем с 10:30 до 13:00 на Левом берегу ограничат движение сразу на двух дорогах, сообщили в Администрации города Омска.

В частности проезд и парковка в районе проведения мероприятия будут запрещены по улице Перелета на участке от проспекта Комарова до улицы Ватутина, а также вдоль четной стороны улицы Ватутина на участке от улицы Перелета до дублера улицы Лукашевича.

Изменения коснутся и движения общественного пассажирского транспорта. Автобусы №№ 21, 61, 78 и 96 в обоих направлениях направят по проспекту Комарова и улице Лукашевича, исключив из маршрута проезд по улицам Перелета и Ватутина.

Автобусный маршрут № 88 в направлении улицы Лукашевича организуют с бульвара Архитекторов с левым поворотом на Волгоградскую и с правым — на Лукашевича. В обратном направлении — по прежней схеме.

Троллейбусы №№ 7 и 16 на время пробега вовсе перестанут курсировать.

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