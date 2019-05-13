Из-за эстафеты Памяти на Левом берегу перекроют две дороги

Posted 13 мая 2019, 06:33
Published 13 мая 2019, 06:33
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В частности проезд и парковка в районе проведения мероприятия будут запрещены по улице Перелета на участке от проспекта Комарова до улицы Ватутина, а также вдоль четной стороны улицы Ватутина на участке от улицы Перелета до дублера улицы Лукашевича.
Изменения коснутся и движения общественного пассажирского транспорта. Автобусы №№ 21, 61, 78 и 96 в обоих направлениях направят по проспекту Комарова и улице Лукашевича, исключив из маршрута проезд по улицам Перелета и Ватутина.
Автобусный маршрут № 88 в направлении улицы Лукашевича организуют с бульвара Архитекторов с левым поворотом на Волгоградскую и с правым — на Лукашевича. В обратном направлении — по прежней схеме.
Троллейбусы №№ 7 и 16 на время пробега вовсе перестанут курсировать.