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Posted 12 мая 2019, 08:35

Published 12 мая 2019, 08:35

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Ростовской области в двухэтажном доме взорвался газ, есть пострадавшие

В Ростовской области в двухэтажном доме взорвался газ, есть пострадавшие

12 мая 2019, 08:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ночь на воскресенье, 12 мая, в поселке Чистоозерном Ростовской области случился взрыв газа в многоквартирном доме, сообщает РИА Новости.

В результате хлопка в двухэтажном 16-квартирном доме были повреждены семь квартир, из них три полностью разрушены. Два человека погибли, из них одна девочка умерла в карете скорой помощи, еще двое пострадали. В пункте временного размещения находятся 13 человек.

По данным издания, на месте работали 106 спасателей и 27 единиц техники. В поселке Чистоозерном введен режим ЧС. Также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В региональном МЧС сообщили, что существует угроза обрушения жилого дома.

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