В Ростовской области в двухэтажном доме взорвался газ, есть пострадавшие

Posted 12 мая 2019, 08:35
Published 12 мая 2019, 08:35
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В результате хлопка в двухэтажном 16-квартирном доме были повреждены семь квартир, из них три полностью разрушены. Два человека погибли, из них одна девочка умерла в карете скорой помощи, еще двое пострадали. В пункте временного размещения находятся 13 человек.
По данным издания, на месте работали 106 спасателей и 27 единиц техники. В поселке Чистоозерном введен режим ЧС. Также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В региональном МЧС сообщили, что существует угроза обрушения жилого дома.