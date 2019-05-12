В Ростовской области в двухэтажном доме взорвался газ, есть пострадавшие

В результате хлопка в двухэтажном 16-квартирном доме были повреждены семь квартир, из них три полностью разрушены. Два человека погибли, из них одна девочка умерла в карете скорой помощи, еще двое пострадали. В пункте временного размещения находятся 13 человек.