В Омской области из-за пожара в подсобке едва не сгорел храм

В дежурную часть сообщение поступило в 9:21. Через семь минут на место пожара прибыло первое подразделение, в подсобном помещении размером 400 кв. м в это время наблюдалось сильное задымление. Пожар повредил бытовую технику и мебель на площади 6 кв. м, вся площадь помещения была закопчена.