gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2019, 06:01

Published 12 мая 2019, 06:01

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омской области из-за пожара в подсобке едва не сгорел храм

В Омской области из-за пожара в подсобке едва не сгорел храм

12 мая 2019, 06:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что накануне в поселке Русская Поляна загорелось подсобное помещение в храме преподобного Серафима Саровского.

В дежурную часть сообщение поступило в 9:21. Через семь минут на место пожара прибыло первое подразделение, в подсобном помещении размером 400 кв. м в это время наблюдалось сильное задымление. Пожар повредил бытовую технику и мебель на площади 6 кв. м, вся площадь помещения была закопчена.

Локализовать открытое горение удалось уже к 9:29, полностью спасатели ликвидировали возгорание к 9:52. На месте работали 6 спасателей, к тушению привлекли две единицы техники.

Как пояснили в ведомстве, причиной развития пожара стало позднее обнаружение возгорания и позднее обращение в службу спасения. Предварительной причиной в ведомстве называют нарушение правил технической эксплуатации оборудования.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика