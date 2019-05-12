В Омской области из-за пожара в подсобке едва не сгорел храм

Posted 12 мая 2019, 06:01
Published 12 мая 2019, 06:01
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В дежурную часть сообщение поступило в 9:21. Через семь минут на место пожара прибыло первое подразделение, в подсобном помещении размером 400 кв. м в это время наблюдалось сильное задымление. Пожар повредил бытовую технику и мебель на площади 6 кв. м, вся площадь помещения была закопчена.
Локализовать открытое горение удалось уже к 9:29, полностью спасатели ликвидировали возгорание к 9:52. На месте работали 6 спасателей, к тушению привлекли две единицы техники.
Как пояснили в ведомстве, причиной развития пожара стало позднее обнаружение возгорания и позднее обращение в службу спасения. Предварительной причиной в ведомстве называют нарушение правил технической эксплуатации оборудования.