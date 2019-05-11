В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег

В понедельник, 13 мая, ночью в Омской области похолодает до 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +11...+16 градусов, при прояснении до +6 градусов. Скорость северо-восточного, северного ветра составит 7-12 м/с, в отдельных районах с порывами до 18 м/с. Синоптики обещают днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.