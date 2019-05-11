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Posted 11 мая 2019, 12:03

Published 11 мая 2019, 12:03

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег

В Омске похолодает до 0 градусов и вновь пойдет снег

11 мая 2019, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
К началу новой рабочей недели погода в Омской области испортится — ночная температура вновь упадет до нулевого значения, местами пойдет снег, а ветер поменяет направление на северное, сообщили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В воскресенье, 12 мая, ночная температура составит +7...+12 градусов, при прояснении похолодает до +2 градусов. Днем столбик термометра покажет +16...+21 градус, местами будет не теплее +10 градусов. Скорость северо-восточного, северного ветра достигнет 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Местами ожидается небольшой дождь.

В понедельник, 13 мая, ночью в Омской области похолодает до 0...+5 градусов, днем воздух прогреется до +11...+16 градусов, при прояснении до +6 градусов. Скорость северо-восточного, северного ветра составит 7-12 м/с, в отдельных районах с порывами до 18 м/с. Синоптики обещают днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Во вторник, 14 мая, ночью температура воздуха опустится до +1...+6 градусов. Днем столбик термометра покажет +9...+14 градусов, местами будет значительно холоднее — не выше +4 градусов. Скорость северо-западного, северного ветра достигнет 5-10 м/с, в отдельных районах с порывами до 19 м/с. Местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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