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Posted 11 мая 2019, 00:16

Published 11 мая 2019, 00:16

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Сегодня в Омске ГИБДД устроит массовые проверки водителей

Сегодня в Омске ГИБДД устроит массовые проверки водителей

11 мая 2019, 00:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О рейде инспекторов ДПС рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Сегодня, 11 мая, на дорогах города Омска будут проводиться сплошные проверки. После майских праздников сотрудники УГИБДД будут выявлять водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Также ведомство напоминает, что омичи, ставшие очевидцами нарушения Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в нетрезвом виде, могут сообщить об этом в полицию по телефонам 79-35-04 или 02.

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