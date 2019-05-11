Сегодня в Омске ГИБДД устроит массовые проверки водителей

Posted 11 мая 2019, 00:16
Published 11 мая 2019, 00:16
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Сегодня, 11 мая, на дорогах города Омска будут проводиться сплошные проверки. После майских праздников сотрудники УГИБДД будут выявлять водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Также ведомство напоминает, что омичи, ставшие очевидцами нарушения Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в нетрезвом виде, могут сообщить об этом в полицию по телефонам 79-35-04 или 02.