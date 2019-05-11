Омичка во второй раз попалась пьяной за рулем автомобиля (Видео)

Омичка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Как выяснилось, женщина уже нарушала требования госавтоинспекторов о прохождении теста, за что в ноябре 2014 года была лишена прав управления автомобилем на срок в 18 месяцев. Также водителя обязали выплатить штраф в размере 30 тыс рублей. Однако водительское удостоверение она так и не сдала.