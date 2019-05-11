Омичка во второй раз попалась пьяной за рулем автомобиля (Видео)

Posted 11 мая 2019, 03:50
Published 11 мая 2019, 03:50
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Омичка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Как выяснилось, женщина уже нарушала требования госавтоинспекторов о прохождении теста, за что в ноябре 2014 года была лишена прав управления автомобилем на срок в 18 месяцев. Также водителя обязали выплатить штраф в размере 30 тыс рублей. Однако водительское удостоверение она так и не сдала.
Теперь омичке грозит привлечение к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, уже подвергнутым административному наказанию. Проверка по данному факту продолжается.