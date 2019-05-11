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Posted 11 мая 2019, 03:50

Published 11 мая 2019, 03:50

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омичка во второй раз попалась пьяной за рулем автомобиля (Видео)

Омичка во второй раз попалась пьяной за рулем автомобиля (Видео)

11 мая 2019, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске сотрудники экипажа ДПС в районе дома № 28/д по улице 21-я Амурская остановили 31-летнюю женщину, находящуюся за рулем автомобиля марки Лада-211440 в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Омичка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Как выяснилось, женщина уже нарушала требования госавтоинспекторов о прохождении теста, за что в ноябре 2014 года была лишена прав управления автомобилем на срок в 18 месяцев. Также водителя обязали выплатить штраф в размере 30 тыс рублей. Однако водительское удостоверение она так и не сдала.

Теперь омичке грозит привлечение к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, уже подвергнутым административному наказанию. Проверка по данному факту продолжается.

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