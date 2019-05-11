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Posted 11 мая 2019, 05:45

Published 11 мая 2019, 05:45

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Молодой омич залез в окно квартиры и избил соседку

Молодой омич залез в окно квартиры и избил соседку

11 мая 2019, 05:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Сосновское Таврического района. Молодой человек после ссоры избил двоих соседок, сообщает пресс-служба ОМВД России по Таврическому району.

Сообщение об инциденте поступило в полицию ночью. Потерпевшая рассказала о нападении соседа на нее и ее подругу. Женщины, находясь рядом с домом, поссорились с омичом, который после конфликта стал преследовать сельчанок.

Одну из них мужчина догнал и избил прямо на улице. Второй удалось скрыться в квартире. Молодой человек попытался взломать дверь, но когда это не удалось, залез в жилье через окно, после чего расправился с женщиной.

Полицейские обеспечили оказание медицинской помощи пострадавшим и задержали пьяного соседа. Уводить омича пришлось силой — мужчина оскорблял стражей порядка и оказывал сопротивление.

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