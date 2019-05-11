Молодой омич залез в окно квартиры и избил соседку

Posted 11 мая 2019, 05:45
Published 11 мая 2019, 05:45
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Сообщение об инциденте поступило в полицию ночью. Потерпевшая рассказала о нападении соседа на нее и ее подругу. Женщины, находясь рядом с домом, поссорились с омичом, который после конфликта стал преследовать сельчанок.
Одну из них мужчина догнал и избил прямо на улице. Второй удалось скрыться в квартире. Молодой человек попытался взломать дверь, но когда это не удалось, залез в жилье через окно, после чего расправился с женщиной.
Полицейские обеспечили оказание медицинской помощи пострадавшим и задержали пьяного соседа. Уводить омича пришлось силой — мужчина оскорблял стражей порядка и оказывал сопротивление.