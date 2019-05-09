За отказ выполнять обязательные работы омичку отправили в колонию

Posted 9 мая 2019, 06:44
Published 9 мая 2019, 06:44
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Омичка должна была отработать 160 часов в ООО «Вереск», однако к работе так и не приступила. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции многократно проводили профилактические беседы с женщиной, но это не возымело действия и осужденная вновь оказалась на скамье подсудимых.
Омичка не стала отрицать свое нежелание отбывать наказание и объявила о том, что не намерена отрабатывать обязательные часы. Тогда суд принял решение заменить принципиальной женщине наказание с исправительных работ на реальный срок — отбывание 20 дней в колонии общего режима.