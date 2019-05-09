За отказ выполнять обязательные работы омичку отправили в колонию

Омичка должна была отработать 160 часов в ООО «Вереск», однако к работе так и не приступила. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции многократно проводили профилактические беседы с женщиной, но это не возымело действия и осужденная вновь оказалась на скамье подсудимых.