Учителям пропишут рекомендации по поведению в социальных сетях

При этом чиновник отметил, что практика регламентирования поведения педагогов в Сети является широко распространенной в мире. В частности, в некоторых странах руководство школ и вузов специально готовит инструкции о стандартах поведения в социальных медиа. Рекомендации касаются не только профессионального общения, но и личного, в том числе в мессенджерах, приложениях, чатах и на видеохостингах.