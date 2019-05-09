Учителям пропишут рекомендации по поведению в социальных сетях

Posted 9 мая 2019, 06:00
Published 9 мая 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Уже к началу следующего учебного года во все регионы страны планируется направить рекомендации, предназначенные для школьных учителей, ведущих личные профили в социальных сетях.
«В условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа особую значимость приобретает вопрос формирования профессионального имиджа», - обосновал новые меры пресс-секретарь главы Минпросвещения Андрей Емельянов.
При этом чиновник отметил, что практика регламентирования поведения педагогов в Сети является широко распространенной в мире. В частности, в некоторых странах руководство школ и вузов специально готовит инструкции о стандартах поведения в социальных медиа. Рекомендации касаются не только профессионального общения, но и личного, в том числе в мессенджерах, приложениях, чатах и на видеохостингах.
Напомним, личные профили педагогов не раз становились объектами скандалов и публичных обсуждений. В частности, 26-летняя учительница из Омска была уволена после жалоб родителей, нашедших ее снимки в купальнике в сети Интернет. Тогда местная мэрия поддержала решение администрации школы, однако общественный резонанс, вызванный историей, заставил восстановить педагога в должности.
С аналогичной ситуацией столкнулась учительница из Барнаула. Женщину также уволили из школы из-за размещенной на личной странице фотографии в купальнике. Тогда в поддержку педагога была запущена всероссийская акция под хэштегом #учителятожелюди.