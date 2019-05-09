С городских кладбищ госпитализировали 25 омичей

Posted 9 мая 2019, 08:48
Published 9 мая 2019, 08:48
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Бригады скорой медицинской помощи вели дежурства на каждом городском кладбище. Спецавтомобили присутствовали и при проведении ветеранских праздников. По словам главного врача станции скорой помощи Омска Максима Стуканова, в основном чувствовали ухудшение здоровья пожилые люди. Самому старшему из них, ветерану Великой Отечественной войны, исполнилось 99 лет.
Во всех случаях обошлось без серьезных последствий — всем обратившимся удалось вовремя помочь, оказав необходимую медицинскую помощь. Вероятно, на самочувствие пенсионеров, склонных к повышенному давлению, повлияла установившаяся жаркая погода.