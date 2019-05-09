gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 мая 2019, 08:48

Published 9 мая 2019, 08:48

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

С городских кладбищ госпитализировали 25 омичей

С городских кладбищ госпитализировали 25 омичей

9 мая 2019, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Родительский день, 7 мая, с кладбищ города Омска бригадами скорой медицинской помощи госпитализировали 25 человек. Еще четверых омичей увезли в больницу с мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, сообщает «НГС.Омск».

Бригады скорой медицинской помощи вели дежурства на каждом городском кладбище. Спецавтомобили присутствовали и при проведении ветеранских праздников. По словам главного врача станции скорой помощи Омска Максима Стуканова, в основном чувствовали ухудшение здоровья пожилые люди. Самому старшему из них, ветерану Великой Отечественной войны, исполнилось 99 лет.

Во всех случаях обошлось без серьезных последствий — всем обратившимся удалось вовремя помочь, оказав необходимую медицинскую помощь. Вероятно, на самочувствие пенсионеров, склонных к повышенному давлению, повлияла установившаяся жаркая погода.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика