С городских кладбищ госпитализировали 25 омичей

Бригады скорой медицинской помощи вели дежурства на каждом городском кладбище. Спецавтомобили присутствовали и при проведении ветеранских праздников. По словам главного врача станции скорой помощи Омска Максима Стуканова, в основном чувствовали ухудшение здоровья пожилые люди. Самому старшему из них, ветерану Великой Отечественной войны, исполнилось 99 лет.