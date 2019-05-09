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Posted 9 мая 2019, 04:48

Published 9 мая 2019, 04:48

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

«Электрический транспорт» сэкономил 20 млн, отремонтировав старый трамвай

«Электрический транспорт» сэкономил 20 млн, отремонтировав старый трамвай

9 мая 2019, 04:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Муниципальное предприятие города Омска «Электрический транспорт» сэкономило 20 млн рублей на покупке нового трамвая, модернизировав старый до современных стандартов, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Трамвай с бортовым номером «20» отработал 27 лет и прошел 1.3 млн километров, прежде чем попал на капитальный ремонт. Старое оборудование вагона заменили на комплект тягового электропривода, что позволит сэкономить электроэнергию до 30 тыс киловатт в год. Кроме того, в трамвае заменили сидения, двери, установили светодиодное освещение, пять камер видеонаблюдения и рейсоуказатель.

Проведение капитального ремонта обошлось предприятию в 4-5 млн рублей, в то время как новый трамвай данной модели стоит минимум 25 млн рублей.

Теперь обновленный вагон будет курсировать по маршруту № 4.

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