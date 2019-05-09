«Электрический транспорт» сэкономил 20 млн, отремонтировав старый трамвай

Трамвай с бортовым номером «20» отработал 27 лет и прошел 1.3 млн километров, прежде чем попал на капитальный ремонт. Старое оборудование вагона заменили на комплект тягового электропривода, что позволит сэкономить электроэнергию до 30 тыс киловатт в год. Кроме того, в трамвае заменили сидения, двери, установили светодиодное освещение, пять камер видеонаблюдения и рейсоуказатель.