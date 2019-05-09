«Электрический транспорт» сэкономил 20 млн, отремонтировав старый трамвай

Posted 9 мая 2019, 04:48
Published 9 мая 2019, 04:48
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Трамвай с бортовым номером «20» отработал 27 лет и прошел 1.3 млн километров, прежде чем попал на капитальный ремонт. Старое оборудование вагона заменили на комплект тягового электропривода, что позволит сэкономить электроэнергию до 30 тыс киловатт в год. Кроме того, в трамвае заменили сидения, двери, установили светодиодное освещение, пять камер видеонаблюдения и рейсоуказатель.
Проведение капитального ремонта обошлось предприятию в 4-5 млн рублей, в то время как новый трамвай данной модели стоит минимум 25 млн рублей.
Теперь обновленный вагон будет курсировать по маршруту № 4.