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Posted 8 мая 2019, 05:54

Published 8 мая 2019, 05:54

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омский танковый завод покатал мальчика-инвалида на новейшем танке Т-80

Омский танковый завод покатал мальчика-инвалида на новейшем танке Т-80

8 мая 2019, 05:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Завод «Омсктрансмаш» совместно с благотворительным центром «Радуга» устроили 12-летнему Богдану, страдающему генетическим заболеванием, экскурсию по предприятию и покатали мальчика на новейшем танке Т-80, сообщили в пресс-службе БЦ «Радуга».

Богдан обучается дома, у него нет школьных друзей, он лишь иногда общается со сверстниками в кружке резьбы по дереву. Мальчик увлекается техникой, особенно любит танки, а любимая игра ребенка — World of Tanks.

Исполнили мечту Богдана сотрудники омского завода и благотворительного центра. После экскурсии по производству на территорию предприятия выкатили новую модификацию танка Т-80. Мальчик стал вторым гражданским, который увидел эту боевую машину. Богдана посадили на место стрелка и вместе с ним сделали несколько кругов по территории завода.

«Это что-то. Когда мы зашли туда и увидели дуло танка — словами это не передать. Если честно, у меня мурашки по коже бегали. Когда ребёнок видит, что мечты иногда сбываются, это дорогого стоит», - позже поделилась мама Богдана полученными впечатлениями.

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