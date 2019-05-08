Омский танковый завод покатал мальчика-инвалида на новейшем танке Т-80

Posted 8 мая 2019, 05:54
Published 8 мая 2019, 05:54
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Богдан обучается дома, у него нет школьных друзей, он лишь иногда общается со сверстниками в кружке резьбы по дереву. Мальчик увлекается техникой, особенно любит танки, а любимая игра ребенка — World of Tanks.
Исполнили мечту Богдана сотрудники омского завода и благотворительного центра. После экскурсии по производству на территорию предприятия выкатили новую модификацию танка Т-80. Мальчик стал вторым гражданским, который увидел эту боевую машину. Богдана посадили на место стрелка и вместе с ним сделали несколько кругов по территории завода.
«Это что-то. Когда мы зашли туда и увидели дуло танка — словами это не передать. Если честно, у меня мурашки по коже бегали. Когда ребёнок видит, что мечты иногда сбываются, это дорогого стоит», - позже поделилась мама Богдана полученными впечатлениями.