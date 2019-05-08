Омский танковый завод покатал мальчика-инвалида на новейшем танке Т-80

«Это что-то. Когда мы зашли туда и увидели дуло танка — словами это не передать. Если честно, у меня мурашки по коже бегали. Когда ребёнок видит, что мечты иногда сбываются, это дорогого стоит», - позже поделилась мама Богдана полученными впечатлениями.