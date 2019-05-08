Омичам рассказали, кому жаловаться на лишнюю плату за вывоз мусора

Собственников помещений в многоквартирном доме об этом должны были уведомить представители организации, которые осуществляют управление домом. Ранее вывоз мусора был обозначен в квитанции отдельной строкой, теперь же ее быть не должно. Если же платеж входил в общую сумму и никак не выделялся, управляющая организация по требованию собственников обязана предоставить расчеты и уведомить, на какую сумму снизилась плата за содержание жилья.