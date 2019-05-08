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Posted 8 мая 2019, 10:22

Published 8 мая 2019, 10:22

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омичам рассказали, кому жаловаться на лишнюю плату за вывоз мусора

Омичам рассказали, кому жаловаться на лишнюю плату за вывоз мусора

8 мая 2019, 10:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области с 1 апреля к обязанностям по вывозу ТКО приступил регоператор «Магнит». В пресс-службе регоператора рассказали, что делать, если после этого момента в квитанциях за содержание жилья остались некоторые услуги.

Услугу по вывозу мусора переквалифицировали из жилищной в коммунальную. Плату за вывоз мусора включили в квитанции отдельной коммунальной услугой, и вместе с этим УК, ТСЖ или ТСН должны были исключить из них пункты «вывоз твердых бытовых отходов» и «вывоз крупногабаритного мусора». Следовательно, по строке «ремонт и содержание жилья» плата должна снизиться.

Собственников помещений в многоквартирном доме об этом должны были уведомить представители организации, которые осуществляют управление домом. Ранее вывоз мусора был обозначен в квитанции отдельной строкой, теперь же ее быть не должно. Если же платеж входил в общую сумму и никак не выделялся, управляющая организация по требованию собственников обязана предоставить расчеты и уведомить, на какую сумму снизилась плата за содержание жилья.

В случае, если вывоз мусора все еще указан отдельной строкой или же собственники не получили ответа на свой вопрос о сумме снижения платы, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию Омской области по адресу улица Булатова, 69, кабинет 12. Телефон приемной 67-37-28.

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