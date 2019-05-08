Омичам рассказали, кому жаловаться на лишнюю плату за вывоз мусора

Posted 8 мая 2019, 10:22
Published 8 мая 2019, 10:22
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Услугу по вывозу мусора переквалифицировали из жилищной в коммунальную. Плату за вывоз мусора включили в квитанции отдельной коммунальной услугой, и вместе с этим УК, ТСЖ или ТСН должны были исключить из них пункты «вывоз твердых бытовых отходов» и «вывоз крупногабаритного мусора». Следовательно, по строке «ремонт и содержание жилья» плата должна снизиться.
Собственников помещений в многоквартирном доме об этом должны были уведомить представители организации, которые осуществляют управление домом. Ранее вывоз мусора был обозначен в квитанции отдельной строкой, теперь же ее быть не должно. Если же платеж входил в общую сумму и никак не выделялся, управляющая организация по требованию собственников обязана предоставить расчеты и уведомить, на какую сумму снизилась плата за содержание жилья.
В случае, если вывоз мусора все еще указан отдельной строкой или же собственники не получили ответа на свой вопрос о сумме снижения платы, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию Омской области по адресу улица Булатова, 69, кабинет 12. Телефон приемной 67-37-28.