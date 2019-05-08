Нагрубившая полицейскому омичка заплатит 5 тыс рублей штрафа

Posted 8 мая 2019, 04:31
Published 8 мая 2019, 04:31
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Инцидент произошел 14 декабря 2018 года на перроне железнодорожного вокзала станции «Калачинская». Омичка нарушала общественный порядок, громко выражаясь нецензурной бранью.
Успокоить женщину взялся сотрудник полиции. Он попросил омичку проследовать за ним в дежурную комнату, однако в ответ услышал поток матерной лексики. Это и стало основанием для привлечения женщины к уголовной ответственности.
Омичка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Теперь ей предстоит выплатить штраф в размере 5 тыс рублей.