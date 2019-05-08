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Posted 8 мая 2019, 06:44

Published 8 мая 2019, 06:44

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

На трудоустройство омских подростков потратят 15 миллионов рублей

На трудоустройство омских подростков потратят 15 миллионов рублей

8 мая 2019, 06:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во время летних каникул 1628 школьников города Омска в возрасте от 14 до 18 лет выйдут на работу. Подростков задействуют в благоустройстве и озеленении общественных пространств, проведении мероприятий и в городских библиотеках при ремонте книг, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Чтобы полторы тысячи подростков получили работу, бюджет Омска выделит 15 млн рублей в рамках социального проекта «Трудовое лето». Уточняется, что 734 школьника приступят к работе в июне, 620 — в июле и оставшиеся 274 — в августе. Координатором проекта выступает городской Центр социальной поддержки населения.

По словам директора Центра Елены Дзюба, таким образом детей приобщают к труду, проводят профилактику подростковых правонарушений и оказывают материальную поддержку.

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