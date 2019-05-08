На трудоустройство омских подростков потратят 15 миллионов рублей

Во время летних каникул 1628 школьников города Омска в возрасте от 14 до 18 лет выйдут на работу. Подростков задействуют в благоустройстве и озеленении общественных пространств, проведении мероприятий и в городских библиотеках при ремонте книг, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Чтобы полторы тысячи подростков получили работу, бюджет Омска выделит 15 млн рублей в рамках социального проекта «Трудовое лето». Уточняется, что 734 школьника приступят к работе в июне, 620 — в июле и оставшиеся 274 — в августе. Координатором проекта выступает городской Центр социальной поддержки населения. По словам директора Центра Елены Дзюба, таким образом детей приобщают к труду, проводят профилактику подростковых правонарушений и оказывают материальную поддержку.