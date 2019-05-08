На трудоустройство омских подростков потратят 15 миллионов рублей

Posted 8 мая 2019, 06:44
Published 8 мая 2019, 06:44
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Чтобы полторы тысячи подростков получили работу, бюджет Омска выделит 15 млн рублей в рамках социального проекта «Трудовое лето». Уточняется, что 734 школьника приступят к работе в июне, 620 — в июле и оставшиеся 274 — в августе. Координатором проекта выступает городской Центр социальной поддержки населения.
По словам директора Центра Елены Дзюба, таким образом детей приобщают к труду, проводят профилактику подростковых правонарушений и оказывают материальную поддержку.