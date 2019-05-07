В Омской области засеяли первые 1.5 тыс гектаров

Posted 7 мая 2019, 01:06
Published 7 мая 2019, 01:06
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Также к посеву однолетних трав приступили в Русско-Полянском, Исилькульском и Нововваршавском районах. Посев овощей производится в Омском районе. Закрытие влаги на полях произведено на территории площадью свыше 800 тыс гектар, что на 37 % больше, чем запланировано.
Аграрии продолжают удобрять поля Омской области. Минеральные удобрения общей массой 391.9 тонн внесены на площади 7 178 гектар, 700.8 тыс тонн органических удобрений — на площади 17.8 тыс гектар.