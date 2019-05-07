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Posted 7 мая 2019, 01:06

Published 7 мая 2019, 01:06

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омской области засеяли первые 1.5 тыс гектаров

В Омской области засеяли первые 1.5 тыс гектаров

7 мая 2019, 01:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области началась посевная кампания, опережая сроки и объемы прошлого года, когда затянувшаяся непогода сдвигала начало сельскохозяйственных работ. По состоянию на 5 мая, омские аграрии засеяли 1 544 га яровых культур против 271 га, засеянного в 2018 году, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Также к посеву однолетних трав приступили в Русско-Полянском, Исилькульском и Нововваршавском районах. Посев овощей производится в Омском районе. Закрытие влаги на полях произведено на территории площадью свыше 800 тыс гектар, что на 37 % больше, чем запланировано.

Аграрии продолжают удобрять поля Омской области. Минеральные удобрения общей массой 391.9 тонн внесены на площади 7 178 гектар, 700.8 тыс тонн органических удобрений — на площади 17.8 тыс гектар.

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