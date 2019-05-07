В Омской области засеяли первые 1.5 тыс гектаров

Также к посеву однолетних трав приступили в Русско-Полянском, Исилькульском и Нововваршавском районах. Посев овощей производится в Омском районе. Закрытие влаги на полях произведено на территории площадью свыше 800 тыс гектар, что на 37 % больше, чем запланировано.