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Posted 7 мая 2019, 10:50

Published 7 мая 2019, 10:50

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омской области двое детей потерялись, отправившись на поиски своей мамы

В Омской области двое детей потерялись, отправившись на поиски своей мамы

7 мая 2019, 10:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омской Росгвардии рассказали, как двое юных жителей Одесского района Омской области отправились на поиски своей мамы и потерялись.

Дети привлекли внимание сотрудников вневедомственной охраны вчера, около 15:40 часов. Несовершеннолетние омичи стояли с велосипедами у магазина и разговаривали с прохожими. Подойдя ближе, росгвардейцы услышали, как дети говорят прохожим, что они проголодались.

Как рассказали росгвардейцам и сотрудникам полиции 6-летний мальчик и 7-летняя девочка, они потерялись, когда отправились на поиски мамы. Она, по их словам, внезапно ушла из дома. Тогда дети сели на свои велосипеды и поехали к магазину, где она могла находиться. Со временем они проголодались и начали просить у прохожих еду.

В отделе полиции детей накормили тортом и напоили чаем. Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими в это время разыскали женщину. Она рассказала сотрудникам правопорядка, что ушла по делам и не знала, что дети поехали ее искать и потерялись. Детей передали матери.

В пресс-службе омской Росгвардии сообщили, что, по предварительным данным, в отношении несовершеннолетних детей не было совершено никаких противоправных действий.

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