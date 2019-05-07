В Омской области двое детей потерялись, отправившись на поиски своей мамы

Как рассказали росгвардейцам и сотрудникам полиции 6-летний мальчик и 7-летняя девочка, они потерялись, когда отправились на поиски мамы. Она, по их словам, внезапно ушла из дома. Тогда дети сели на свои велосипеды и поехали к магазину, где она могла находиться. Со временем они проголодались и начали просить у прохожих еду.