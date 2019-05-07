В Омской области двое детей потерялись, отправившись на поиски своей мамы

Posted 7 мая 2019, 10:50
Published 7 мая 2019, 10:50
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Дети привлекли внимание сотрудников вневедомственной охраны вчера, около 15:40 часов. Несовершеннолетние омичи стояли с велосипедами у магазина и разговаривали с прохожими. Подойдя ближе, росгвардейцы услышали, как дети говорят прохожим, что они проголодались.
Как рассказали росгвардейцам и сотрудникам полиции 6-летний мальчик и 7-летняя девочка, они потерялись, когда отправились на поиски мамы. Она, по их словам, внезапно ушла из дома. Тогда дети сели на свои велосипеды и поехали к магазину, где она могла находиться. Со временем они проголодались и начали просить у прохожих еду.
В отделе полиции детей накормили тортом и напоили чаем. Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими в это время разыскали женщину. Она рассказала сотрудникам правопорядка, что ушла по делам и не знала, что дети поехали ее искать и потерялись. Детей передали матери.
В пресс-службе омской Росгвардии сообщили, что, по предварительным данным, в отношении несовершеннолетних детей не было совершено никаких противоправных действий.