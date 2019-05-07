Омич с иностранцем организовали незаконную миграцию на территорию России

Posted 7 мая 2019, 03:17
Published 7 мая 2019, 03:17
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
В суде доказано, что в июне 2016 года омич совместно с неустановленными лицами помог жителю Кыргызской Республики незаконно пересечь границу России на территории Шербакульского района.
В дальнейшем иностранец и омич решили организовать бизнес по незаконному перемещению граждан с территории Казахстана в Россию. Иностранец подыскивал клиентов, а его сообщник отвечал за встречу данных лиц вблизи государственной границы и доставку их до Омска.
В итоге суд назначил жителю Омской области наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев, а гражданина Кыргызской Республики приговорил к полутора годам исправительной колонии общего режима.