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Posted 7 мая 2019, 03:17

Published 7 мая 2019, 03:17

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омич с иностранцем организовали незаконную миграцию на территорию России

Омич с иностранцем организовали незаконную миграцию на территорию России

7 мая 2019, 03:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Шербакульский районный суд Омской области вынес приговор в отношении 27-летнего гражданина России и 28-летнего гражданина Кыргызской Республики. Мужчины признаны виновными в организации незаконного въезда иностранцев на территорию России, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

В суде доказано, что в июне 2016 года омич совместно с неустановленными лицами помог жителю Кыргызской Республики незаконно пересечь границу России на территории Шербакульского района.

В дальнейшем иностранец и омич решили организовать бизнес по незаконному перемещению граждан с территории Казахстана в Россию. Иностранец подыскивал клиентов, а его сообщник отвечал за встречу данных лиц вблизи государственной границы и доставку их до Омска.

В итоге суд назначил жителю Омской области наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев, а гражданина Кыргызской Республики приговорил к полутора годам исправительной колонии общего режима.

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