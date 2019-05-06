gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 мая 2019, 05:17

Published 6 мая 2019, 05:17

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Виновнику смертельного ДТП на улице Герцена не удалось смягчить приговор

Виновнику смертельного ДТП на улице Герцена не удалось смягчить приговор

6 мая 2019, 05:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 41-летнего местного жителя, по вине которого 16 сентября 2018 года на улице Герцена погибли два пешехода. Мужчина все-таки проведет в колонии общего режима 4 года и 6 месяцев, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Напомним, виновник аварии выехал на перекресток улиц 24-я Северная и Герцена на запрещающий сигнал светофора, на встречной полосе движения совершил столкновение с другим автомобилем, который в свою очередь отлетел на опору светофора. Она упала на стоящих рядом пешеходов — оба молодых человека погибли от полученных травм.

Обвиняемый не согласился с приговором первоначальной инстанции и попытался оспорить его в апелляционном порядке, однако решение суда оставлено без изменений.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика