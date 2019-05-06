Виновнику смертельного ДТП на улице Герцена не удалось смягчить приговор

Напомним, виновник аварии выехал на перекресток улиц 24-я Северная и Герцена на запрещающий сигнал светофора, на встречной полосе движения совершил столкновение с другим автомобилем, который в свою очередь отлетел на опору светофора. Она упала на стоящих рядом пешеходов — оба молодых человека погибли от полученных травм.