Сбор корма для собак из «Спецавтохозяйства» продлили до июня

Posted 6 мая 2019, 11:43
Published 6 мая 2019, 11:43
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Принять участие в благотворительной акции «Доброе сердце» горожане могут до 1 июня. Пункты сбора корма для собак расположены на Центральном, Советском, Ленинском и Левобережном рынках. Главное условие — корм принимается только в нераскрытой упаковке.
В департаменте имущественных отношений Омска пояснили, что завершить акцию должны были 1 мая, однако горожане до сих пор приносят корм. Из-за того, что омичи поддержали эту инициативу, было принято решение продлить акцию еще на месяц.
В ведомстве уточнили, что на рынках на протяжении всей акции удалось собрать почти 200 кг различного корма.