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Posted 6 мая 2019, 11:43

Published 6 мая 2019, 11:43

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Сбор корма для собак из «Спецавтохозяйства» продлили до июня

Сбор корма для собак из «Спецавтохозяйства» продлили до июня

6 мая 2019, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Муниципальные рынки» вместе с омским «Спецавтохозяйством» объявили о продлении сроков сбора корма для собак, сообщили в горадминистрации.

Принять участие в благотворительной акции «Доброе сердце» горожане могут до 1 июня. Пункты сбора корма для собак расположены на Центральном, Советском, Ленинском и Левобережном рынках. Главное условие — корм принимается только в нераскрытой упаковке.

В департаменте имущественных отношений Омска пояснили, что завершить акцию должны были 1 мая, однако горожане до сих пор приносят корм. Из-за того, что омичи поддержали эту инициативу, было принято решение продлить акцию еще на месяц.

В ведомстве уточнили, что на рынках на протяжении всей акции удалось собрать почти 200 кг различного корма.

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