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Posted 6 мая 2019, 03:28

Published 6 мая 2019, 03:28

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омич десять раз ударил друга ножом за оскорбление матери

Омич десять раз ударил друга ножом за оскорбление матери

6 мая 2019, 03:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Русско-Полянский районный суд Омской области приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство односельчанина, сообщает пресс-служба суда.

Преступление было совершено 14 марта 2019 года, когда между обвиняемым и его гостем вспыхнула ссора. Поводом послужило неуважительное отношение мужчины к его матери — сельчанин оскорбил женщину и хозяина дома.

По словам обвиняемого, он не хотел убивать друга, лишь выхватил нож из рук нападавшего знакомого и в ответ нанес не менее десяти ударов в область груди и тела. На реакцию сельчанина повлияло состояние алкогольного опьянения.

Однако судья не посчитал нанесенные увечья превышением пределов необходимой обороны и в связи с этим не смягчил приговор, назначив раскаявшемуся подсудимому девять лет колонии строгого режима.

Омич не стал обжаловать решение суда и оно вступило в законную силу.

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