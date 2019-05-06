Омич десять раз ударил друга ножом за оскорбление матери

Posted 6 мая 2019, 03:28
Published 6 мая 2019, 03:28
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Преступление было совершено 14 марта 2019 года, когда между обвиняемым и его гостем вспыхнула ссора. Поводом послужило неуважительное отношение мужчины к его матери — сельчанин оскорбил женщину и хозяина дома.
По словам обвиняемого, он не хотел убивать друга, лишь выхватил нож из рук нападавшего знакомого и в ответ нанес не менее десяти ударов в область груди и тела. На реакцию сельчанина повлияло состояние алкогольного опьянения.
Однако судья не посчитал нанесенные увечья превышением пределов необходимой обороны и в связи с этим не смягчил приговор, назначив раскаявшемуся подсудимому девять лет колонии строгого режима.
Омич не стал обжаловать решение суда и оно вступило в законную силу.