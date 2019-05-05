В Омске пожар уничтожил автобус и два колеса легкового авто

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области пояснили, что огонь распространился из-за того, что о пожаре поздно узнали и сообщили в ведомство. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Личность, причастную к поджогу, сейчас устанавливают.