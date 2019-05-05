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Posted 5 мая 2019, 08:47

Published 5 мая 2019, 08:47

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске пожар уничтожил автобус и два колеса легкового авто

В Омске пожар уничтожил автобус и два колеса легкового авто

5 мая 2019, 08:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за того, что возгорание обнаружили поздно, огонь полностью уничтожил автобус и перекинулся на рядом стоящее легковое авто, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание случилось накануне, 4 мая, около 8 часов утра. На момент прибытия пожарных сильно горел только автобус ПАЗ, однако из-за сильного огня мог загореться соседний автомобиль Nissan Maxima.

Пожар полностью уничтожил автобус и затронул часть легкового авто. У Nissan сгорели два колеса, боковые стекла и повредилось лакокрасочное покрытие.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области пояснили, что огонь распространился из-за того, что о пожаре поздно узнали и сообщили в ведомство. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Личность, причастную к поджогу, сейчас устанавливают.

В тушении пожара принимали участие три пожарных автомобиля и 15 огнеборцев. Ликвидировать открытый огонь удалось к 8:08, полностью побороть возгорание получилось спустя 19 минут. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Несколькими днями ранее также полностью выгорел автобус на остановке по проспекту Королева.

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