Противотуберкулезный диспансер в Омске отключат от холодной воды до вечера

В «ОмскВодоканале» сообщили об отключении холодной воды в понедельник, 6 мая, с 9 до 20 часов, из-за ремонтных работ на водопроводе по ул. Профинтерна.

Из-за ремонта водопровода под отключения попали жилые дома по улице Профинтерна, 19, противотуберкулезный диспансер № 4 по адресу Профинтерна, 21, а также Дворец культуры по ул. Бетховена, 33. В АО «ОмскВодоканал» подчеркнули, что возобновится водоснабжение вечером этого же дня к 20 часам. Отмечается, что работы проводятся планово для того, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций на сетях и улучшить устойчивость работы водопровода и качество обслуживания горожан.