Противотуберкулезный диспансер в Омске отключат от холодной воды до вечера

Posted 5 мая 2019, 05:55
Published 5 мая 2019, 05:55
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Из-за ремонта водопровода под отключения попали жилые дома по улице Профинтерна, 19, противотуберкулезный диспансер № 4 по адресу Профинтерна, 21, а также Дворец культуры по ул. Бетховена, 33.
В АО «ОмскВодоканал» подчеркнули, что возобновится водоснабжение вечером этого же дня к 20 часам.
Отмечается, что работы проводятся планово для того, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций на сетях и улучшить устойчивость работы водопровода и качество обслуживания горожан.