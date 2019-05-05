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Posted 5 мая 2019, 05:55

Published 5 мая 2019, 05:55

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Противотуберкулезный диспансер в Омске отключат от холодной воды до вечера

Противотуберкулезный диспансер в Омске отключат от холодной воды до вечера

5 мая 2019, 05:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В «ОмскВодоканале» сообщили об отключении холодной воды в понедельник, 6 мая, с 9 до 20 часов, из-за ремонтных работ на водопроводе по ул. Профинтерна.

Из-за ремонта водопровода под отключения попали жилые дома по улице Профинтерна, 19, противотуберкулезный диспансер № 4 по адресу Профинтерна, 21, а также Дворец культуры по ул. Бетховена, 33.

В АО «ОмскВодоканал» подчеркнули, что возобновится водоснабжение вечером этого же дня к 20 часам.

Отмечается, что работы проводятся планово для того, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций на сетях и улучшить устойчивость работы водопровода и качество обслуживания горожан.

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