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Posted 5 мая 2019, 04:32

Published 5 мая 2019, 04:32

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Московская компания выиграла торги на установку светофоров в Омске

Московская компания выиграла торги на установку светофоров в Омске

5 мая 2019, 04:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным портала госзакупок, аукцион на установку светофорных объектов выиграла компания «Электростроймонтаж».

Аукцион, проводимый Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, признан несостоявшимся из-за того, что заявку на участие подала только одна компания. Контракт планируется подписать с ООО «ЭСМ», зарегистрированным в Москве, по начальной цене аукциона — 7,6 млн рублей.

Согласно документам закупки, светофоры до 1 августа 2019 года установят на ранее нерегулируемых участках дороги:

  • у остановки «Ул. Я. Гашека»;
  • у театра «Студия» Любови Ермолаевой;
  • у остановки «ОМЦ Химик»;
  • у остановки «Универсам» по улице Дианова;
  • ул. Интернациональная — ул. Тарская;
  • ул. Труда — ул. Стальского — остановка «Ул. Труда».

Здесь же, помимо светофоров, компания установит специальные дорожные знаки, табло вызова пешехода и пешеходные ограждения.

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