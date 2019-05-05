Московская компания выиграла торги на установку светофоров в Омске

Posted 5 мая 2019, 04:32
Published 5 мая 2019, 04:32
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Аукцион, проводимый Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, признан несостоявшимся из-за того, что заявку на участие подала только одна компания. Контракт планируется подписать с ООО «ЭСМ», зарегистрированным в Москве, по начальной цене аукциона — 7,6 млн рублей.
Согласно документам закупки, светофоры до 1 августа 2019 года установят на ранее нерегулируемых участках дороги:
Здесь же, помимо светофоров, компания установит специальные дорожные знаки, табло вызова пешехода и пешеходные ограждения.