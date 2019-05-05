Московская компания выиграла торги на установку светофоров в Омске

Аукцион, проводимый Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, признан несостоявшимся из-за того, что заявку на участие подала только одна компания. Контракт планируется подписать с ООО «ЭСМ», зарегистрированным в Москве, по начальной цене аукциона — 7,6 млн рублей.