Короткая рабочая неделя перед Днем Победы в Омске пройдет при +29 градусах

Posted 5 мая 2019, 05:29
Published 5 мая 2019, 05:29
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
В понедельник, 6 мая, в Омске ожидается до +25 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 м/с, осадков не ожидается.
Во вторник, 7 мая, ночью похолодает максимум до +7, днем же воздух нагреется до +29 градусов. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Осадков также не ожидается.
В среду, 8 мая, такая погода сохранится. Ночью также +7...+12, днем от +24 до +29 градусов. Без осадков, ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.