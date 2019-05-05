Короткая рабочая неделя перед Днем Победы в Омске пройдет при +29 градусах

По данным Обь-Иртышского УГМС, короткая рабочая неделя перед Днем Победы пройдет без осадков и при температуре до +29 градусов.

В понедельник, 6 мая, в Омске ожидается до +25 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 м/с, осадков не ожидается. Во вторник, 7 мая, ночью похолодает максимум до +7, днем же воздух нагреется до +29 градусов. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Осадков также не ожидается. В среду, 8 мая, такая погода сохранится. Ночью также +7...+12, днем от +24 до +29 градусов. Без осадков, ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.