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Posted 5 мая 2019, 05:29

Published 5 мая 2019, 05:29

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Короткая рабочая неделя перед Днем Победы в Омске пройдет при +29 градусах

Короткая рабочая неделя перед Днем Победы в Омске пройдет при +29 градусах

5 мая 2019, 05:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, короткая рабочая неделя перед Днем Победы пройдет без осадков и при температуре до +29 градусов.

В понедельник, 6 мая, в Омске ожидается до +25 градусов тепла. Ветер восточный 5-10 м/с, осадков не ожидается.

Во вторник, 7 мая, ночью похолодает максимум до +7, днем же воздух нагреется до +29 градусов. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с. Осадков также не ожидается.

В среду, 8 мая, такая погода сохранится. Ночью также +7...+12, днем от +24 до +29 градусов. Без осадков, ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с.

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