В ДТП на улице Химиков в Омске пострадали трое человек

Сотрудники полиции установили, что 25-летний водитель автомобиля марки Datsun on-DO, двигаясь по улице Химиков со стороны проспекта Королева с левым поворотом на улицу Блюхера, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 23-летний водитель. Он ехал по улице Химиков в сторону проспекта Королева.