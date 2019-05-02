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Posted 2 мая 2019, 02:37

Published 2 мая 2019, 02:37

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В ДТП на улице Химиков в Омске пострадали трое человек

В ДТП на улице Химиков в Омске пострадали трое человек

2 мая 2019, 02:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 30 апреля около 22:00 произошло дорожно-транспортное происшествие — на пересечении улиц Химиков и Блюхера при столкновении двух автомобилей пострадали трое человек, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Сотрудники полиции установили, что 25-летний водитель автомобиля марки Datsun on-DO, двигаясь по улице Химиков со стороны проспекта Королева с левым поворотом на улицу Блюхера, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 23-летний водитель. Он ехал по улице Химиков в сторону проспекта Королева.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Datsun on-DO и его пассажиры, 22- и 27-летняя женщины. Все трое обратились за медицинской помощью.

Ведомство уточняет, что медицинское освидетельствование показало отрицательные результаты на наличие алкоголя у обоих водителей. Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

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