В ДТП на улице Химиков в Омске пострадали трое человек

Posted 2 мая 2019, 02:37
Published 2 мая 2019, 02:37
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Сотрудники полиции установили, что 25-летний водитель автомобиля марки Datsun on-DO, двигаясь по улице Химиков со стороны проспекта Королева с левым поворотом на улицу Блюхера, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2114, за рулем которого находился 23-летний водитель. Он ехал по улице Химиков в сторону проспекта Королева.
В результате аварии пострадали водитель автомобиля Datsun on-DO и его пассажиры, 22- и 27-летняя женщины. Все трое обратились за медицинской помощью.
Ведомство уточняет, что медицинское освидетельствование показало отрицательные результаты на наличие алкоголя у обоих водителей. Окончательные обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе проверки.