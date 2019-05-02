Омичи ограбили иностранного студента

Posted 2 мая 2019, 06:38
Published 2 мая 2019, 06:38
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Один из молодых людей, отвлекая внимание, вырвал из рук иностранца сотовый телефон стоимостью четыре тысячи рублей, передал устройство другу, который в свою очередь скрылся с похищенным устройством.
Конфликт между оставшимся на месте злоумышленником и иностранным студентом привлек внимание патрулирующих улицу сотрудников ППС. Разобравшись в ситуации, полицейские быстро установили местонахождение второго фигуранта, задержали его и доставили мужчин в отдел полиции.
Подозреваемые, 23- и 29-летний омичи, уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».