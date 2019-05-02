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Posted 2 мая 2019, 06:38

Published 2 мая 2019, 06:38

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омичи ограбили иностранного студента

Омичи ограбили иностранного студента

2 мая 2019, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 28-летний иностранец, студент одного из местных вузов, вечером гулял по улице Серова, когда стал объектом преступного замысла двоих незнакомых мужчин, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Один из молодых людей, отвлекая внимание, вырвал из рук иностранца сотовый телефон стоимостью четыре тысячи рублей, передал устройство другу, который в свою очередь скрылся с похищенным устройством.

Конфликт между оставшимся на месте злоумышленником и иностранным студентом привлек внимание патрулирующих улицу сотрудников ППС. Разобравшись в ситуации, полицейские быстро установили местонахождение второго фигуранта, задержали его и доставили мужчин в отдел полиции.

Подозреваемые, 23- и 29-летний омичи, уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».

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