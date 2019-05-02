Из горящего дома в Омске спасатели эвакуировали 15 человек

Posted 2 мая 2019, 07:05
Published 2 мая 2019, 07:05
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Обращение в пожарную охрану поступило в 10:39. На ликвидацию огня были направлены пять пожарных автомобилей и 21 спасатель. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС звеньями газодымозащитной службы эвакуировали 15 жильцов верхних этажей. Еще шестеро человек покинули опасную зону самостоятельно.
Как уточнили в ведомстве, в квартире горели вещи на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 11:11.