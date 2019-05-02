Из горящего дома в Омске спасатели эвакуировали 15 человек

Обращение в пожарную охрану поступило в 10:39. На ликвидацию огня были направлены пять пожарных автомобилей и 21 спасатель. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС звеньями газодымозащитной службы эвакуировали 15 жильцов верхних этажей. Еще шестеро человек покинули опасную зону самостоятельно.