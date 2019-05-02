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Posted 2 мая 2019, 07:05

Published 2 мая 2019, 07:05

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Из горящего дома в Омске спасатели эвакуировали 15 человек

Из горящего дома в Омске спасатели эвакуировали 15 человек

2 мая 2019, 07:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сегодня, 2 мая, в Омске произошел пожар — загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже девятиэтажного дома, расположенного на улице 50 лет Профсоюзов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Обращение в пожарную охрану поступило в 10:39. На ликвидацию огня были направлены пять пожарных автомобилей и 21 спасатель. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС звеньями газодымозащитной службы эвакуировали 15 жильцов верхних этажей. Еще шестеро человек покинули опасную зону самостоятельно.

Как уточнили в ведомстве, в квартире горели вещи на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 11:11.

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