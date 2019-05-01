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Posted 1 мая 2019, 06:11

Published 1 мая 2019, 06:11

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске запустят партийный контроль за мусорной реформой

В Омске запустят партийный контроль за мусорной реформой

1 мая 2019, 06:11
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Финансовая нагрузка на омичей за вывоз мусора должна быть минимальной. Об этом на встрече с партийными и общественными лидерами региона заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, в данном случае очень важна эффективная система общественного контроля со стороны политических партий региона.

«Финансовая нагрузка на население должна быть минимизирована. Счета не должны выставляться жителям, которые реально не получают услугу. Важно не допустить двойных квитанций», — подчеркнул губернатор.

Представители партий объявили о готовности задействовать в контролирующих мероприятиях по мусорной тематике своих активистов.

Во встрече с губернатором принимали участие руководители региональных отделений КПРФ, Единой России, ЛДПР, Справедливой России, а также регионального исполкома ОНФ.

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