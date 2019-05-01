В Омске при попытке ограбления женщины задержали нетрезвого охранника

Posted 1 мая 2019, 09:18
Published 1 мая 2019, 09:18
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Молодой человек на автобусной остановке у кинотеатра «Первомайский» выхватил из рук 38-летней омички телефон и бросился бежать. Супруг женщины и еще один очевидец преступления бросились за злоумышленником и задержали его.
Прибывшая на место полиция установила личность задержанного. Подозреваемому 30 лет. Он проживает в Советском округе. Работает охранником. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».