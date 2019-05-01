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Posted 1 мая 2019, 09:18

Published 1 мая 2019, 09:18

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

В Омске при попытке ограбления женщины задержали нетрезвого охранника

В Омске при попытке ограбления женщины задержали нетрезвого охранника

1 мая 2019, 09:18
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Свидетели преступления задержали грабителя и удерживали его до приезда полицейского наряда. Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Омской области, грабеж произошел накануне в Советском округе.

Молодой человек на автобусной остановке у кинотеатра «Первомайский» выхватил из рук 38-летней омички телефон и бросился бежать. Супруг женщины и еще один очевидец преступления бросились за злоумышленником и задержали его.

Прибывшая на место полиция установила личность задержанного. Подозреваемому 30 лет. Он проживает в Советском округе. Работает охранником. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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