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Posted 30 апреля 2019, 06:39

Published 30 апреля 2019, 06:39

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Жительница Омска отсудила у «Восточного экспресс Банка» 72 тыс рублей

Жительница Омска отсудила у «Восточного экспресс Банка» 72 тыс рублей

30 апреля 2019, 06:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление Роспотребнадзора по Омской области в суде защитило права омички, заключившей договор кредитования с ПАО «Восточный экспресс Банк». Женщина решила отказаться от программы страхования и вернуть страховую премию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кредитная организация отказалась в добровольном порядке расторгнуть договор страхования жизни и трудоспособности заемщиков, а также страхования от несчастных случаев и болезней и вернуть деньги.

Расторжения договора пришлось добиваться через суд. Мировой судья Октябрьского судебного района города Омска удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора, представляющего интересы омички, и обязал ПАО «Восточный экспресс Банк» вернуть женщине более 72 тыс рублей, в том числе 2 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить штраф в размере 23.5 тыс рублей.

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