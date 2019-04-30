Жительница Омска отсудила у «Восточного экспресс Банка» 72 тыс рублей

Расторжения договора пришлось добиваться через суд. Мировой судья Октябрьского судебного района города Омска удовлетворил требования Управления Роспотребнадзора, представляющего интересы омички, и обязал ПАО «Восточный экспресс Банк» вернуть женщине более 72 тыс рублей, в том числе 2 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить штраф в размере 23.5 тыс рублей.