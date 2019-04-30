В Омске на 1 Мая введут запрет на продажу алкоголя

На площади, по данным мэрии Омска, будут работать торговые точки по продаже безалкогольных напитков, выпечки и мороженого, а алкоголь нельзя будет купить вблизи места проведения шествия с 9 до 14 часов. Запрет действует на алкомаркеты и магазины, расположенные в радиусе 50 метров от места проведения праздника.