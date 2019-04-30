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Posted 30 апреля 2019, 10:49

Published 30 апреля 2019, 10:49

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске на 1 Мая введут запрет на продажу алкоголя

В Омске на 1 Мая введут запрет на продажу алкоголя

30 апреля 2019, 10:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В городской администрации напомнили, что во время празднования первомайского шествия будет запрещена продажа алкоголя вблизи места проведения митинга.

Праздничное шествие начнется у Концертного зала Омской филармонии. Колонна пройдет по улице Ленина до Соборной площади. Во время проведения митинга движение транспорта в центре Омска будет изменено.

На площади, по данным мэрии Омска, будут работать торговые точки по продаже безалкогольных напитков, выпечки и мороженого, а алкоголь нельзя будет купить вблизи места проведения шествия с 9 до 14 часов. Запрет действует на алкомаркеты и магазины, расположенные в радиусе 50 метров от места проведения праздника.

Как подчеркнули в департаменте городской экономической политики, запрет обозначен в законодательстве Омской области. Отмечается, что предприниматели были проинформированы о запрете о продаже алкогольной продукции заранее.

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