В Омске на 1 Мая введут запрет на продажу алкоголя

Posted 30 апреля 2019, 10:49
Published 30 апреля 2019, 10:49
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Праздничное шествие начнется у Концертного зала Омской филармонии. Колонна пройдет по улице Ленина до Соборной площади. Во время проведения митинга движение транспорта в центре Омска будет изменено.
На площади, по данным мэрии Омска, будут работать торговые точки по продаже безалкогольных напитков, выпечки и мороженого, а алкоголь нельзя будет купить вблизи места проведения шествия с 9 до 14 часов. Запрет действует на алкомаркеты и магазины, расположенные в радиусе 50 метров от места проведения праздника.
Как подчеркнули в департаменте городской экономической политики, запрет обозначен в законодательстве Омской области. Отмечается, что предприниматели были проинформированы о запрете о продаже алкогольной продукции заранее.