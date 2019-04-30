Молодой омич с ножом напал на жильца общежития

Инспектор сообщила о происшествии в правоохранительные органы и вместе с коллегами раскрыла преступление. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 23-летний омич с ножом напал на мужчину в коридоре общежития и забрал мобильный телефон стоимостью 8 тыс рублей, после чего сдал его в ломбард за 2 тыс рублей.