Молодой омич с ножом напал на жильца общежития

Posted 30 апреля 2019, 06:56
Published 30 апреля 2019, 06:56
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
О преступлении стало известно во время проведения профилактической работы с населением инспектором по делам несовершеннолетних. К ней обратилась жительница микрорайона и рассказала о совершенном разбойном нападении на ее знакомого.
Инспектор сообщила о происшествии в правоохранительные органы и вместе с коллегами раскрыла преступление. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 23-летний омич с ножом напал на мужчину в коридоре общежития и забрал мобильный телефон стоимостью 8 тыс рублей, после чего сдал его в ломбард за 2 тыс рублей.