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Posted 30 апреля 2019, 06:56

Published 30 апреля 2019, 06:56

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Молодой омич с ножом напал на жильца общежития

Молодой омич с ножом напал на жильца общежития

30 апреля 2019, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске заключен под стражу 23-летний житель микрорайона Входной. Молодой человек подозревается в совершении разбойного нападения в коридоре общежития, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

О преступлении стало известно во время проведения профилактической работы с населением инспектором по делам несовершеннолетних. К ней обратилась жительница микрорайона и рассказала о совершенном разбойном нападении на ее знакомого.

Инспектор сообщила о происшествии в правоохранительные органы и вместе с коллегами раскрыла преступление. Как выяснилось, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 23-летний омич с ножом напал на мужчину в коридоре общежития и забрал мобильный телефон стоимостью 8 тыс рублей, после чего сдал его в ломбард за 2 тыс рублей.

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