В Омске оказался самый низкий по Сибири индекс стоимости жизни

Posted 29 апреля 2019, 10:58
Published 29 апреля 2019, 10:58
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В ведомстве отметили, что показатель по Омску за последние пять лет стабилен и составляет 0,85 раза. Это означает, что стоимость единого набора товаров и услуг в городе на 15% дешевле, чем по России. Это самый низкий показатель по Сибири, дороже всего потребительские товары и услуги обходились жителям Горно-Алтайска.
В городах области - Исилькуле, Таре и Калачинске - индекс стоимости жизни также стабильно ниже общероссийского показателя. В 2018 году в Исилькуле ИЖС составил 0,91 раза, в Таре - 0,94, а в Калачинске показатель был равен показателю по Омску - 0,85 раза.
Рассчитывается индекс на основании потребительских цен на 254 единицы товаров и услуг: 79 продовольственных товаров, 155 непродовольственных товаров и 20 услуг.