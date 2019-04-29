В Омске оказался самый низкий по Сибири индекс стоимости жизни

В ведомстве отметили, что показатель по Омску за последние пять лет стабилен и составляет 0,85 раза. Это означает, что стоимость единого набора товаров и услуг в городе на 15% дешевле, чем по России. Это самый низкий показатель по Сибири, дороже всего потребительские товары и услуги обходились жителям Горно-Алтайска.