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Posted 29 апреля 2019, 10:58

Published 29 апреля 2019, 10:58

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске оказался самый низкий по Сибири индекс стоимости жизни

В Омске оказался самый низкий по Сибири индекс стоимости жизни

29 апреля 2019, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Статистики подсчитали индекс стоимости жизни - отношение стоимости набора товаров и услуг в отдельных городах к среднероссийскому значению, рассказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что показатель по Омску за последние пять лет стабилен и составляет 0,85 раза. Это означает, что стоимость единого набора товаров и услуг в городе на 15% дешевле, чем по России. Это самый низкий показатель по Сибири, дороже всего потребительские товары и услуги обходились жителям Горно-Алтайска.

В городах области - Исилькуле, Таре и Калачинске - индекс стоимости жизни также стабильно ниже общероссийского показателя. В 2018 году в Исилькуле ИЖС составил 0,91 раза, в Таре - 0,94, а в Калачинске показатель был равен показателю по Омску - 0,85 раза.

Рассчитывается индекс на основании потребительских цен на 254 единицы товаров и услуг: 79 продовольственных товаров, 155 непродовольственных товаров и 20 услуг.

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