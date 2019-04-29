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Posted 29 апреля 2019, 06:16

Published 29 апреля 2019, 06:16

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Стал известен перечень дворов, которые отремонтируют в Омске в 2019 году

Стал известен перечень дворов, которые отремонтируют в Омске в 2019 году

29 апреля 2019, 06:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрация города Омска одобрила благоустройство 30 дворовых территорий из 610 поданных заявок. На эти задачи выделят более 56 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Из 30 одобренных объектов четыре находятся в Кировском округе, семь — в Ленинском, восемь — в Октябрьском, четыре — в Советском и семь — в Центральном округе. При этом каждый округ получит равное финансирование — примерно по 6 млн рублей.

Минимальный перечень работ для каждого из дворов включает ремонт проездов, устройство освещения, установку скамеек и урн. Дополнительный перечень предусматривает устройство детских и спортивных площадок, парковок и озеленение. Во всех случаях собственники обязуются принять на баланс все элементы благоустройства.

Администрация города Омска подготовила поадресный список дворовых территорий, которые отремонтируют в первоочередном порядке.

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