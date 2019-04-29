gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2019, 12:26

Published 29 апреля 2019, 12:26

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

С начала года в Омской области нашли почти 34 тыс подделок Adidas и Chanel

С начала года в Омской области нашли почти 34 тыс подделок Adidas и Chanel

29 апреля 2019, 12:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сибирское таможенное управление отчиталось о результатах работы за первые месяцы 2019 года. За это время с прилавков магазинов по всей Омской области изъяли около 34 тыс подделок на известные бренды.

По словам заместителя начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Виталия Колмогорова, с начала года в Республику Казахстан возвращено 2 тыс тонн товаров, большая часть из которых — продукты питания и товары народного потребления. В основном товары не пропускали через границу из-за отсутствия разрешающих на въезд документов, ветеринарных сертификатов и документов об уплате госпошлин.

С января по апрель было уничтожено более 36 тонн «санкционной» продукции, значительную часть из которой составляют бельгийские груши. Кроме фруктов и овощей, из оборота сотрудники ведомства изъяли более 33.5 тысячи единиц контрафактной одежды и обуви, маркированных всемирно известными брендами: Adidas, Reebok, Chanel, Nissan и другие.

В ведомстве подчеркнули, что все контрольные мероприятия проводятся круглосуточно специалистами Омской таможни. Устранять нарушения специалистам ведомства помогают Погрануправление ФСБ России, Управление Россельхознадзора и Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика