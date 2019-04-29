С начала года в Омской области нашли почти 34 тыс подделок Adidas и Chanel

По словам заместителя начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Виталия Колмогорова, с начала года в Республику Казахстан возвращено 2 тыс тонн товаров, большая часть из которых — продукты питания и товары народного потребления. В основном товары не пропускали через границу из-за отсутствия разрешающих на въезд документов, ветеринарных сертификатов и документов об уплате госпошлин.