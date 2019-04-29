С начала года в Омской области нашли почти 34 тыс подделок Adidas и Chanel

Posted 29 апреля 2019, 12:26
Published 29 апреля 2019, 12:26
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
По словам заместителя начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Виталия Колмогорова, с начала года в Республику Казахстан возвращено 2 тыс тонн товаров, большая часть из которых — продукты питания и товары народного потребления. В основном товары не пропускали через границу из-за отсутствия разрешающих на въезд документов, ветеринарных сертификатов и документов об уплате госпошлин.
С января по апрель было уничтожено более 36 тонн «санкционной» продукции, значительную часть из которой составляют бельгийские груши. Кроме фруктов и овощей, из оборота сотрудники ведомства изъяли более 33.5 тысячи единиц контрафактной одежды и обуви, маркированных всемирно известными брендами: Adidas, Reebok, Chanel, Nissan и другие.
В ведомстве подчеркнули, что все контрольные мероприятия проводятся круглосуточно специалистами Омской таможни. Устранять нарушения специалистам ведомства помогают Погрануправление ФСБ России, Управление Россельхознадзора и Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.