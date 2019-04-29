Руководство «Лидера» скрыло от государства 179 млн рублей налогов

Posted 29 апреля 2019, 04:26
Published 29 апреля 2019, 04:26
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В суде доказано, что в 2012-2016 годах фигуранты вносили в бухгалтерские документы и декларации по уплате налога на добавленную стоимость недостоверные сведения, что позволило им уклониться от уплаты 178.6 млн рублей.
Ранее мужчины уже были признаны виновными в совершении мошенничеств и отмывании денег. С учетом вынесенных решений судом определены окончательные сроки лишения свободы — 6 лет 8 месяцев и 4 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Также экс-руководителям ООО «Лидер» предстоит возместить государству не уплаченный ранее налог на добавленную стоимость в сумме 178.6 млн рублей.