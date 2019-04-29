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Posted 29 апреля 2019, 04:26

Published 29 апреля 2019, 04:26

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Руководство «Лидера» скрыло от государства 179 млн рублей налогов

Руководство «Лидера» скрыло от государства 179 млн рублей налогов

29 апреля 2019, 04:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Советский районный суд города Омска вынес приговор в отношении бывших директора и фактического руководителя компании ООО «Лидер», признанных виновными в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

В суде доказано, что в 2012-2016 годах фигуранты вносили в бухгалтерские документы и декларации по уплате налога на добавленную стоимость недостоверные сведения, что позволило им уклониться от уплаты 178.6 млн рублей.

Ранее мужчины уже были признаны виновными в совершении мошенничеств и отмывании денег. С учетом вынесенных решений судом определены окончательные сроки лишения свободы — 6 лет 8 месяцев и 4 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также экс-руководителям ООО «Лидер» предстоит возместить государству не уплаченный ранее налог на добавленную стоимость в сумме 178.6 млн рублей.

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