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Posted 29 апреля 2019, 03:35

Published 29 апреля 2019, 03:35

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Прокуратура добилась выдачи жилищного сертификата для вдовы ветерана ВОВ

Прокуратура добилась выдачи жилищного сертификата для вдовы ветерана ВОВ

29 апреля 2019, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Администрация Большереченского муниципального района Омской области отказала вдове участника Великой Отечественной войны в выдаче единовременной денежной выплаты на покупку жилого помещения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Восстанавливала права пенсионерки местная прокуратура. Как выяснилось, муниципалитет мотивировал отказ тем, что умерший супруг заявительницы не принимал участие в военных действиях 1941-1945 годов. Он был задействован в ликвидации националистического подполья в Республике Беларусь в 1951-1953 годах.

Однако, согласно действующему законодательству, данная категория лиц также причисляется к ветеранам Великой Отечественной войны, пояснили в прокуратуре. Суд согласился с доводами прокурора и постановил восстановить пенсионерку в списке на получение жилищного сертификата.

В настоящее время омичке выдан соответствующий документ.

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