Прокуратура добилась выдачи жилищного сертификата для вдовы ветерана ВОВ

Восстанавливала права пенсионерки местная прокуратура. Как выяснилось, муниципалитет мотивировал отказ тем, что умерший супруг заявительницы не принимал участие в военных действиях 1941-1945 годов. Он был задействован в ликвидации националистического подполья в Республике Беларусь в 1951-1953 годах.