Прокуратура добилась выдачи жилищного сертификата для вдовы ветерана ВОВ

Posted 29 апреля 2019, 03:35
Published 29 апреля 2019, 03:35
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Восстанавливала права пенсионерки местная прокуратура. Как выяснилось, муниципалитет мотивировал отказ тем, что умерший супруг заявительницы не принимал участие в военных действиях 1941-1945 годов. Он был задействован в ликвидации националистического подполья в Республике Беларусь в 1951-1953 годах.
Однако, согласно действующему законодательству, данная категория лиц также причисляется к ветеранам Великой Отечественной войны, пояснили в прокуратуре. Суд согласился с доводами прокурора и постановил восстановить пенсионерку в списке на получение жилищного сертификата.
В настоящее время омичке выдан соответствующий документ.