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Posted 29 апреля 2019, 05:25

Published 29 апреля 2019, 05:25

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омичка пришла к матери за деньгами и зарезала ее соседку

Омичка пришла к матери за деньгами и зарезала ее соседку

29 апреля 2019, 05:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы села Могильно-Посельское Большереченского района. Сельчанка подозревается в убийстве 40-летней омички, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

На экстренный вызов приехали врачи бригады скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть женщины от ножевого ранения. Выяснилось, что омичка находилась в гостях у своей соседки, когда к ней в дом пришла ее дочь. Сельчанка начала требовать деньги на алкоголь со своей матери, однако потерпевшая вступилась за подругу.

Тогда подозреваемая взяла нож и нанесла удар. От ранения омичка скончалась во дворе дома. Расследование преступления продолжается.

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