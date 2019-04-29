Омичка пришла к матери за деньгами и зарезала ее соседку

Posted 29 апреля 2019, 05:25
Published 29 апреля 2019, 05:25
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
На экстренный вызов приехали врачи бригады скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть женщины от ножевого ранения. Выяснилось, что омичка находилась в гостях у своей соседки, когда к ней в дом пришла ее дочь. Сельчанка начала требовать деньги на алкоголь со своей матери, однако потерпевшая вступилась за подругу.
Тогда подозреваемая взяла нож и нанесла удар. От ранения омичка скончалась во дворе дома. Расследование преступления продолжается.