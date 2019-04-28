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Posted 28 апреля 2019, 08:43

Published 28 апреля 2019, 08:43

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Житель Омска решил сэкономить на покупке телефона и лишился 40 тыс рублей

Житель Омска решил сэкономить на покупке телефона и лишился 40 тыс рублей

28 апреля 2019, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Советского округа Омска обратился в полицию и рассказал, что потерял на покупке телефона 40 тыс рублей, доверившись мошеннику, рассказали в ведомстве.

Омич пояснил, что его коллега посоветовал ему купить новый смартфон по цене ниже рыночной. Мужчина объяснял это тем, что гаджет будет заказан напрямую у поставщика в интернете, и предложил свою помощь в оформлении сделки.

Омич поверил коллеге и передал ему 38 500 рублей, однако в оговоренное время доставки смартфон он не получил. Тогда 29-летний мужчина решил обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские задержали 32-летнего подозреваемого. Он на допросе признался, что смартфон заказывать не собирался, а полученные от потерпевшего деньги потратил на личные нужды.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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