В понедельник базу НПО «Мостовик» отключат от холодной воды до вечера

Posted 28 апреля 2019, 08:16
Published 28 апреля 2019, 08:16
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В частности, от холодной воды с 10 утра до 20 часов вечера отключат поселки Дружино и Горячие ключи и базу НПО «Мостовик». Кроме этого, без воды останется кировская котельная, завод по улице Электрификаторов, 7 и следующие объекты:
В этот же день отключение холодной воды ожидается в жилом доме по улице Победы, 5 к.1 и в спортивном сооружении по улице Таубе, 2. Эти объекты останутся без воды с 11 до 24 часов из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Некрасова.