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Posted 28 апреля 2019, 08:16

Published 28 апреля 2019, 08:16

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В понедельник базу НПО «Мостовик» отключат от холодной воды до вечера

В понедельник базу НПО «Мостовик» отключат от холодной воды до вечера

28 апреля 2019, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Омскводоканал» предупредил горожан об отключении холодной воды из-за ремонтых работ, которые будут проводиться на улице 2-я Солнечная в понедельник, 29 апреля.

В частности, от холодной воды с 10 утра до 20 часов вечера отключат поселки Дружино и Горячие ключи и базу НПО «Мостовик». Кроме этого, без воды останется кировская котельная, завод по улице Электрификаторов, 7 и следующие объекты:

  • административные здания по улице 2-я Солнечная, 49, 49/1, 49/2, 49/4, 49а, 49 к.1, 49 к.2, 44б, 54, 60, 35/1, 45/3, 45/2, 41а, 41б, 55/1, 45/1, 51а, улице Электрификаторов, 15,15/1;
  • автомойка по улице 2-я Солнечная, 49/г;
  • гостиница по улице 2-я Солнечная, 49в;
  • автоцентр по улице 2-я Солнечная, 44;
  • автосервис по улице 2-я Солнечная,45/5;
  • «Вкусноград» по улице 2-я Солнечная, 41 к.1;
  • «Сибхолод» по улице 2-я Солнечная, 44б;
  • ИП «Савченко А.Н.» по улице 2-я Солнечная, 51;
  • ул. Рэбовская, 8;
  • производственный корпус по улице Электрификаторов, 11/2.

В этот же день отключение холодной воды ожидается в жилом доме по улице Победы, 5 к.1 и в спортивном сооружении по улице Таубе, 2. Эти объекты останутся без воды с 11 до 24 часов из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Некрасова.

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