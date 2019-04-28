В понедельник базу НПО «Мостовик» отключат от холодной воды до вечера

В этот же день отключение холодной воды ожидается в жилом доме по улице Победы, 5 к.1 и в спортивном сооружении по улице Таубе, 2. Эти объекты останутся без воды с 11 до 24 часов из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Некрасова.