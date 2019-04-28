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Posted 28 апреля 2019, 10:35

Published 28 апреля 2019, 10:35

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске полицейские ищут водителя зеленой легковушки, сбежавшего после ДТП

В Омске полицейские ищут водителя зеленой легковушки, сбежавшего после ДТП

28 апреля 2019, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ночь на 28 апреля на Красноярском тракте случилась авария, в которой пострадал пешеход. Водитель, сбивший человека, бросил автомобиль и скрылся, сообщили в омской Госавтоинспекции.

Об аварии в дежурную часть ГИБДД по Омской области сообщили из медучреждения, куда был доставлен травмированный пешеход. Как выяснили полицейские, он попал под колеса автомобиля на Красноярском тракте около 3:30 часов 28 апреля.

Полицейские предварительно установили, что некий водитель на неизвестной машине, предположительно зеленой Toyota Corolla, сбил пешехода и уехал с места аварии. Пострадавшего с места аварии госпитализировали.

В УМВД России по Омской области ищут очевидцев аварии и просят тех, кто оказался вблизи места ДТП, сообщить об этом по телефонам дежурной части (3812) 79-35-04 или 02.

В ведомстве также отметили, что со вчерашнего дня ужесточено наказание для водителей, покинувших место ДТП. Теперь скрывшимся с места аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью, в случае смерти человека — до семи лет, если погибли двое и более лиц — до девяти лет лишения свободы.

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