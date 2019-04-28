В Омске полицейские ищут водителя зеленой легковушки, сбежавшего после ДТП

В ведомстве также отметили, что со вчерашнего дня ужесточено наказание для водителей, покинувших место ДТП. Теперь скрывшимся с места аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью, в случае смерти человека — до семи лет, если погибли двое и более лиц — до девяти лет лишения свободы.