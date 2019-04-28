В Омске полицейские ищут водителя зеленой легковушки, сбежавшего после ДТП

Posted 28 апреля 2019, 10:35
Published 28 апреля 2019, 10:35
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Об аварии в дежурную часть ГИБДД по Омской области сообщили из медучреждения, куда был доставлен травмированный пешеход. Как выяснили полицейские, он попал под колеса автомобиля на Красноярском тракте около 3:30 часов 28 апреля.
Полицейские предварительно установили, что некий водитель на неизвестной машине, предположительно зеленой Toyota Corolla, сбил пешехода и уехал с места аварии. Пострадавшего с места аварии госпитализировали.
В УМВД России по Омской области ищут очевидцев аварии и просят тех, кто оказался вблизи места ДТП, сообщить об этом по телефонам дежурной части (3812) 79-35-04 или 02.
В ведомстве также отметили, что со вчерашнего дня ужесточено наказание для водителей, покинувших место ДТП. Теперь скрывшимся с места аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью, в случае смерти человека — до семи лет, если погибли двое и более лиц — до девяти лет лишения свободы.