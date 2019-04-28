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Posted 28 апреля 2019, 10:17

Published 28 апреля 2019, 10:17

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске на Пасху 15 домов остались на сутки без водоснабжения

В Омске на Пасху 15 домов остались на сутки без водоснабжения

28 апреля 2019, 10:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за аварии на водопроводе от водоснабжения были отключены 15 домов в центре Омска, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Воду отключили 27 апреля, около 20 часов. Дома по адресам улица Яковлева, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 16, улица Тарская, 33, 53 и 56, улица Третьяковская, 3 и улица Октябрьская, 98 отключили от водоснабжения почти на сутки.

Городу55 в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Омска сообщили, что на месте аварии работы проводил «ОмскВодоканал» и восстановят водоснабжение уже к вечеру сегодняшнего дня.

Также для горожан организован подвоз питьевой воды: водовозы расположены на улице Яковлева между домами № 9 и № 11, а также у дома № 33 на улице Тарской.

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