В Омске на Пасху 15 домов остались на сутки без водоснабжения

Posted 28 апреля 2019, 10:17
Published 28 апреля 2019, 10:17
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Воду отключили 27 апреля, около 20 часов. Дома по адресам улица Яковлева, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 16, улица Тарская, 33, 53 и 56, улица Третьяковская, 3 и улица Октябрьская, 98 отключили от водоснабжения почти на сутки.
Городу55 в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Омска сообщили, что на месте аварии работы проводил «ОмскВодоканал» и восстановят водоснабжение уже к вечеру сегодняшнего дня.
Также для горожан организован подвоз питьевой воды: водовозы расположены на улице Яковлева между домами № 9 и № 11, а также у дома № 33 на улице Тарской.