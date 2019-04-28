gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2019, 07:27

Published 28 апреля 2019, 07:27

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Снег с дождем и +23. Погода в Омске на последние дни апреля

Снег с дождем и +23. Погода в Омске на последние дни апреля

28 апреля 2019, 07:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По прогнозу Обь-Иртышского гидрометцентра, последние дни апреля будут пасмурными, однако в понедельник воздух может нагреться до +23 градусов.

Ночь на понедельник, 29 апреля, станет одной из самых теплых в апреле. Температура воздуха может подняться до +11 градусов, по северу ожидается от -1 до +4. Днем же на юге воздух прогреется до +23, на севере до +15 градусов, в некоторых местах температура составит +5 градусов. В этот день ожидается небольшой дождь, местами гроза, по северу мокрый снег и гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, в отдельных районах порывы 19-24 м/с.

Во вторник, 30 апреля, синоптики прогнозируют похолодание до -9 градусов при прояснении. Днем термометр покажет не больше +7. Как и в понедельник, по всему региону пройдут осадки в виде снега и дождя, ожидаются слабые гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с.

В среду, 1 мая, на территории региона также не ожидается высокой температуры: ночью -4...-9, днем +3...+8. Местами небольшие осадки в виде снега и дождя, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика