Снег с дождем и +23. Погода в Омске на последние дни апреля

Ночь на понедельник, 29 апреля, станет одной из самых теплых в апреле. Температура воздуха может подняться до +11 градусов, по северу ожидается от -1 до +4. Днем же на юге воздух прогреется до +23, на севере до +15 градусов, в некоторых местах температура составит +5 градусов. В этот день ожидается небольшой дождь, местами гроза, по северу мокрый снег и гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, в отдельных районах порывы 19-24 м/с.