Снег с дождем и +23. Погода в Омске на последние дни апреля

Posted 28 апреля 2019, 07:27
Published 28 апреля 2019, 07:27
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Ночь на понедельник, 29 апреля, станет одной из самых теплых в апреле. Температура воздуха может подняться до +11 градусов, по северу ожидается от -1 до +4. Днем же на юге воздух прогреется до +23, на севере до +15 градусов, в некоторых местах температура составит +5 градусов. В этот день ожидается небольшой дождь, местами гроза, по северу мокрый снег и гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, в отдельных районах порывы 19-24 м/с.
Во вторник, 30 апреля, синоптики прогнозируют похолодание до -9 градусов при прояснении. Днем термометр покажет не больше +7. Как и в понедельник, по всему региону пройдут осадки в виде снега и дождя, ожидаются слабые гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы 17-22 м/с.
В среду, 1 мая, на территории региона также не ожидается высокой температуры: ночью -4...-9, днем +3...+8. Местами небольшие осадки в виде снега и дождя, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 17 м/с.