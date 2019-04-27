Жителя Омской области на 88 дней отправили в колонию за прогулы

В пресс-службе суда рассказали, что 28 января этого года омича осудили за неуплату алиментов. У мужчины имеется несовершеннолетняя дочь, которой он должен был выплачивать алименты по решению суда, однако он нигде не работал, в Центр занятости населения не обращался и не искал возможности материально помочь своему ребенку.