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Posted 27 апреля 2019, 03:10

Published 27 апреля 2019, 03:10

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Жителя Омской области на 88 дней отправили в колонию за прогулы

Жителя Омской области на 88 дней отправили в колонию за прогулы

27 апреля 2019, 03:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Срок исправительных работ, назначенных омичу за неуплату алиментов, Полтавский районный суд заменил на реальное наказание. В суде пояснили, что это произошло из-за многочисленных прогулов обязательных работ.

В пресс-службе суда рассказали, что 28 января этого года омича осудили за неуплату алиментов. У мужчины имеется несовершеннолетняя дочь, которой он должен был выплачивать алименты по решению суда, однако он нигде не работал, в Центр занятости населения не обращался и не искал возможности материально помочь своему ребенку.

Суд признал омича виновным и приговорил к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, однако и их он игнорировал. Тогда начальник филиала по Полтавскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по Омской области» обратился в суд, чтобы за прогулы исправительные работы заменили реальным сроком лишения свободы.

В ходе судебного заседания мужчина согласился с тем, что неоднократно прогуливал исправительные работы, однако попросил не лишать его свободы. 25 апреля Полтавский районный суд все же согласился с инспектором УФСИН и приговорил омича к 2 месяцам и 27 дням лишения свободы вместо 10 месяцев исправительных работ. Отмечается, что решение суда в силу пока не вступило.

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