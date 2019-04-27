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Posted 27 апреля 2019, 10:05

Published 27 апреля 2019, 10:05

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омской области сразу трое судей покинули свои посты

В Омской области сразу трое судей покинули свои посты

27 апреля 2019, 10:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Решение было принято на Квалификационной коллегии судей Омской области.

Коллегия рассмотрела заявления об отставке судьи Арбитражного суда Омской области Татьяны Целько, мирового судьи судебного участка № 88 в Куйбышевском судебном районе Татьяны Лоскутовой и мирового судьи судебного участка № 82 в Советском судебном районе Дениса Стадника. Все заявления были удовлетворены.

Таким образом, в отставку, по данным пресс-службы коллегии, ушли судья арбитража и двух мировых судов. Причины ухода пока неизвестны.

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