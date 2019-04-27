В Омской области сразу трое судей покинули свои посты

Коллегия рассмотрела заявления об отставке судьи Арбитражного суда Омской области Татьяны Целько, мирового судьи судебного участка № 88 в Куйбышевском судебном районе Татьяны Лоскутовой и мирового судьи судебного участка № 82 в Советском судебном районе Дениса Стадника. Все заявления были удовлетворены.