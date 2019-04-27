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Posted 27 апреля 2019, 04:00

Published 27 апреля 2019, 04:00

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Снег, дождь, гололед: омских водителей предупредили о непогоде

Снег, дождь, гололед: омских водителей предупредили о непогоде

27 апреля 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий.

В ближайшие сутки в городе ожидается выпадение осадков в виде снега и дождя, а также понижения температуры. Из-за этого на дорогах города появляется гололед, что провоцирует большее количество аварий.

Омских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Следует соблюдать дистанцию, скоростной режим. Если омичи успели поменять зимнюю резину на летнюю, следует оставить машину и добираться до нужного места на общественном транспорте. От поездок за город на своем авто также рекомендуется отказаться.

Пешеходы также должны быть внимательными при переходе дороги, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах, так как тормозной путь автомобилей увеличивается.

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