Снег, дождь, гололед: омских водителей предупредили о непогоде

Омских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Следует соблюдать дистанцию, скоростной режим. Если омичи успели поменять зимнюю резину на летнюю, следует оставить машину и добираться до нужного места на общественном транспорте. От поездок за город на своем авто также рекомендуется отказаться.