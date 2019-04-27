Штормовое предупреждение: на юге Омской области ожидается сильный ветер

Posted 27 апреля 2019, 11:07
Published 27 апреля 2019, 11:07
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Сильные порывы ветра ожидаются на южных территориях региона 28 и 29 апреля. В северной же части региона ожидаются умеренные осадки в виде снега и дождя, а также гололедные явления и гроза.
В администрации Омска предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в системе электричества, повреждения линий электропередач и другие незначительные происшествия. Все городские службы экстренного реагирования, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Для устранения возможных последствий непогоды подготовлены ремонтные бригады.
О возникновении чрезвычайных ситуаций горожане могут сообщить в Единую дежурно-диспетерскую службу Омска по телефону 78-78-78. Телефон спасательной службы МЧС России по Омской области — 01 или 101 с сотового телефона любого оператора связи.