Штормовое предупреждение: на юге Омской области ожидается сильный ветер

В администрации Омска предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в системе электричества, повреждения линий электропередач и другие незначительные происшествия. Все городские службы экстренного реагирования, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Для устранения возможных последствий непогоды подготовлены ремонтные бригады.