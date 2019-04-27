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Posted 27 апреля 2019, 11:07

Published 27 апреля 2019, 11:07

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Штормовое предупреждение: на юге Омской области ожидается сильный ветер

Штормовое предупреждение: на юге Омской области ожидается сильный ветер

27 апреля 2019, 11:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие сутки на территории региона ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Сильные порывы ветра ожидаются на южных территориях региона 28 и 29 апреля. В северной же части региона ожидаются умеренные осадки в виде снега и дождя, а также гололедные явления и гроза.

В администрации Омска предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в системе электричества, повреждения линий электропередач и другие незначительные происшествия. Все городские службы экстренного реагирования, коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Для устранения возможных последствий непогоды подготовлены ремонтные бригады.

О возникновении чрезвычайных ситуаций горожане могут сообщить в Единую дежурно-диспетерскую службу Омска по телефону 78-78-78. Телефон спасательной службы МЧС России по Омской области — 01 или 101 с сотового телефона любого оператора связи.

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